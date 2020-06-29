ВОЗ решила направить в Китай экспертов для выяснения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе отправит в Китай группу экспертов, чтобы они выяснили происхождение коронавируса, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем все он нем, включая то, как он начал распространяться, и мы направим команду на будущей неделе в Китай для работы над этим», – передает его слова ТАСС.

Он выразил надежду на то, что работа приведет к пониманию, как началось распространение вируса. Это, считает Гебрейесус, поможет подготовиться к будущим вспышкам болезней.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что вирус был искусственно создан или специально «вброшен».

Между тем, в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом в мире ускоряется, и завершения пандемии коронавируса пока не ожидается.