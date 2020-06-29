Названо число погибших и пострадавших при взрыве и пожаре в Москве

В результате взрыва и пожара в доме на улице Проходчиков в Москве погиб один человек и еще шестеро пострадали, сообщил источник.

Также источники в экстренных службах сообщили, что пожар уже потушен, передает ТАСС.

«В 14.32 мск пожар ликвидирован», – сказали в ГУ МЧС по Москве.

Между тем, прокуратура начала проверку по факту взрыва и пожара в жилом доме, передает РИА «Новости».

«Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедшего в жилом доме на улице Проходчиков. Сведения о пострадавших уточняются. По предварительным данным, повреждено имущество. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», – сказала пресс-секретарь московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Она отметила, что будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе по вопросу соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и безопасности газового оборудования.

«Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме. По указанию прокурора Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Бабушкинский межрайонный прокурор Михаил Попков», – добавила Нефедова.

Ранее в понедельник сообщалось, что в квартире жилого дома на улице Проходчиков произошел взрыв, после этого начался пожар в четырех квартирах.

