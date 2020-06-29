Четыре квартиры загорелись после взрыва в доме на северо-востоке Москвы

Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы, после чего начался пожар сразу в четырех квартирах, сообщил источник в экстренных службах.

«На улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва. Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 кв. метров», – сказал источник ТАСС.

По его словам, горят четыре квартиры. Из них были спасены пять человек, четверо переданы медикам.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт пожара. «Происходит возгорание четырех квартир на третьем этаже. Спасено пять человек. Сведений о пострадавших не поступало», – добавили в главке.

По словам источника, причиной взрыва в жилом доме в Москве стал газ.

«По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования», – сказал источник.