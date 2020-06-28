Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил выход России из «Большой восьмерки».

«Забавно видеть, как коррумпированный Джо Байден читает заявление о России, которое, очевидно, было написано его кураторами. Россия настолько по-крупному обставила его и [Барака] Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел, чтобы они вышли из тогдашней G8. США были слабы во всем, но особенно в том, что касается России!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден призвал Трампа не приглашать Россию на саммит G7.

Напомним, в конце мая Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.

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