Байден возмутился отсутствием санкций против России за Афганистан

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что глава американского государства Дональд Трамп не должен звать Россию на саммит G7, учитывая статью New York Times о якобы оплате Москвой убийств военных США.

«Если это правда, то такое разоблачение шокирует», – приводит слова Байдена ТАСС со ссылкой на NBC.

Байден подчеркнул, что Трамп, по информации NYT, «будучи верховным главнокомандующим» уже «в течение нескольких месяцев знал об этом», но «даже не ввел санкции в отношении России за это грубейшее нарушение международного права».

Бывший вице-президент США также возмутился тем, что Трамп «стремился вернуть Россию в состав Группы семи».

Он обвинил лидера страны в «несоблюдении самого святого» в США долга – «обеспечивать безопасность, экипировать и направлять» американские войска.

Напомним, New York Times утверждает, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане».

МИД России назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, Трамп не получал информации о том, что Россия якобы предлагала деньги за убийство военнослужащих США.

Трамп отложил саммит «Большой семерки» на сентябрь, а также заявил о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии.