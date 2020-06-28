Суд в Калининграде не допустил экспертизу доказательством вины в деле братьев Магомедовых

Суд Калининграда признал строительно-техническую экспертизу, которая является одним из основных документов стороны обвинения, недопустимым доказательством вины двух фигурантов дела о хищении 752 млн рублей, выделенных на инженерную подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Признать недопустимым доказательством заключение по результатам строительно- технической экспертизы с полевыми работами в рамках уголовного дела в отношении Кушхова и Трибунского», – передает ТАСС содержание постановления центрального районного суда Калининграда.

Напомним, следователи предъявили обвинения Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду по делу о мошенничестве, общая сумма ущерба составила 11 млрд рублей. Также им предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества.

В рамках дела Магомедовых суд арестовал активы 24 компаний.

По одному из девяти эпизодов уголовного дела в отношении братьев Зуявудина и Магомеда Магомедовых, выделенных в отдельное производство, проходят Амир Кушхов и Сергей Трибунский, которым суд в начале июня заменил домашний арест на запрет определенных действий, дав им возможность устроиться на работу.

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