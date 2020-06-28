Машину обстреляли в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные обстреляли машину, пострадали два человека, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Стрельба произошла в селении Сурхахи в Назрановском районе. Два человека «получили огнестрельные ранения», они доставлены в больницу, сообщил источник РИА «Новости».