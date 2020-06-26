«Черный риелтор» в Архангельской области получил пожизненный срок

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего Дениса Якушина и 33-летней Ирины Федоровой, совершившими незаконные сделки по продаже квартир. Тех, кто оказывал сопротивление противоправным действиям, злоумышленники убили.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений по факту мошенничества, приготовления к мошенничеству, пособничества совершению убийства из корыстных побуждений, а также пособничества в приготовлении к мошенничеству», – сообщается на сайте прокуратуры Архангельской области.

Уточняется, что Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой – 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

По данным следствия, Якушин в составе организованной группы с Юрием Ревуцким, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, в период с августа 2013 года по март 2015 года совершал незаконные сделки по продаже квартир, в результате которых граждане утрачивали права на жилые помещения, а также лишались денежных средств от их реализации. Тех, кто пытался воспрепятствовать, убивали.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в 2019 году сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, подделывавших завещания умерших людей и присваивших их квартиры. Таким образом, большинство квартир купили добросовестные приобретатели, часть злоумышленники оставляли себе, оформляя их на родственников. Объектами криминальных сделок стали 15 квартир.