Роспотребнадзор посоветовал оставить на удаленке сотрудников из группы риска

Сотрудников из группы риска не нужно привлекать для работы в офисе, лучше оставить их на удаленном режиме работы, заявила советник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Игонина.

«На всех этапах желательно соблюдать принципы самоизоляции людей из группы высокого риска. Поэтому если есть такая возможность, лучше сохранить дистанционный режим работы», – передает ТАСС ее слова.

Игонина также отметила, что всем сотрудникам офисов рекомендуется соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и другие указанные рекомендации, а для людей из группы риска – рекомендации использования личного или корпоративного транспорта.

Как пояснила эксперт, для сотрудников, работающих в удаленном формате, лабораторные исследования на коронавирус обязательны только в случаях появления симптомов и в случае контактов с вирус-положительными.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве улучшается ситуация с распространением коронавируса. Он указал, что заболеваемость коронавирусом продолжает идти на убыль – и по сравнению с неделей 8-14 июля среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%, а 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1 тыс. новых случаев.

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