Вирусолог оценил прогноз о второй волне COVID-19 в России

В ближайшие две недели в России неизбежно увеличение числа больных коронавирусом, но это не вторая волна, а продолжение первой, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Российский вирусолог, предсказавший вспышку COVID-19 еще пять лет назад, Михаил Щелканов заявил, что через две недели Россию ждет вторая волна коронавирусной инфекции. Он уверен, что подъем особенно ожидаем в крупных транспортных хабах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке.

«Это не совсем вторая волна, хотя увеличение больных в крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, действительно ожидается. Но что говорить о новой эпидемии, когда старая еще не закончилась. Просто дело в том, что последствия мы видим только через две недели, потому что таков инкубационный период вируса. Начиная со следующей недели как раз придет «эхо» того времени, когда мы начали выходить с самоизоляции», – говорит Зверев.

Вирусолог обращает внимание на то, что увеличение больных ближайшие две недели неизбежно как в крупных городах, так и в регионах страны.

«В регионы вирус пришел позже, поэтому они запаздывают, здесь тоже будет больше обычного, как мне кажется. Где-то режим самоизоляции проводили недостаточно правильно, без серьезных ограничений. Поэтому-то нас и ждут последствия того, что было. Тем более после нескольких месяцев самоизоляции люди пытаются насладиться свободой, общаются, поэтому от подъема просто никуда не деться».

Ранее увеличение пациентов с COVID-19 замечено и в Европе. Как сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, на прошлой неделе плохая динамика наблюдалась в 30 странах региона. Он также не исключает, что в 11 из них данная вспышка – возобновление эпидемии.

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