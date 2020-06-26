Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса в России через две недели

Россию вслед за европейскими странами ожидает новый всплеск эпидемии коронавируса, считает вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», – заявил российский вирусолог в комментарии Ura.ru.

По его словам, вспышку коронавируса стоит ожидать в европейской части России, особенно в крупных городах – Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Также рост числа новых случаев заражения, как считает вирусолог, произойдет во Владивостоке, через который граждане Китая возвращаются на родину.

Чтобы предотвратить завоз коронавируса в Россию, по мнению Щелканова, стоит закрыть границы. Однако осуществить это невозможно, так как в Европе проживает много российских граждан, подчеркнул он.

Вирусолог также отметил, что коронавирус в Европе незначительно отличается от того вируса, который был в Китае во время первой волны эпидемии. «Но уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10-20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», – заключил он.

Ранее сообщалось, что впервые за несколько месяцев в Европе на прошлой неделе также зафиксировано увеличение числа новых случаев коронавируса, это произошло уже после снятия многих ограничений.

В Москве призывали европейские страны не ослаблять борьбу с коронавирусом, предостерегли их от поспешной отмены запретов.