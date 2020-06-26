У штаба Навального и офиса «Голоса» в Костроме заметили машину посольства США

В день старта голосования по поправкам в Конституцию, 25 июня, в Костроме возле штаба блогера Алексея Навального была замечена машина с дипломатическими номерами США. За день до этого тот же автомобиль видели у офиса движения «Голос», сообщил видеоблогер Илиас Меркури.

«Пока одни сотрудники посольства США, как говорят, поздравляют флагами ЛГБТ друг друга, другие понимают, что работа – это тоже важно и оказались сегодня в Костроме возле штаба Навального. Эта же машина вчера была замечена возле офиса «Голоса», – написал Меркури в Twitter.

Позже посольство США в Москве подтвердило, что двое сотрудников действительно ездили в Кострому, где встречались с политиками – «представителями различных партий» и чиновниками. Так пресс-секретарь посольства США Уилл Стивенс в беседе с РБК прокомментировал сюжеты телеканалов «Россия 24» и LifeNews о встрече Навального с американскими дипломатами в костромском ресторане. Сам Навальный встречу отрицает.

Примечательно, что в 2015 году в Костроме блогер уже встречался с дипломатами из США. По данным СМИ, в день, когда Навальный приехал в Кострому, возле гостиницы «Московская застава» стояли «элитные автомобили с дипломатическими номерами американского посольства». Самого блогера видели с дипломатами в ресторане «Дудки», пишет Ura.ru.