Сотрудников полиции и Росгвардии обвинили в разбое в Амурской области

Следственный комитет по Амурской области предъявил обвинение инспектору ДПС ГИБДД и старшему инспектору отдела Управления Росгвардии по региону в разбойном нападении с целью хищения имущества.

По данным следствия, 6 июня в селе Новоспасск Архаринского района с применением оружия совершено разбойное нападение на местного фермера, в результате которого у потерпевшего с производственной базы похищена сельскохозяйственная техника, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что подозреваемые угрожали фермеру применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Преступление выявили и задокументировали сотрудники УФСБ по Амурской области.

По решению суда задержанных поместили под арест. Также УМВД организовало проверку в отношении своего сотрудника. Известно, что его уже отстранили от должности. В настоящий момент решается вопрос об увольнении со службы в органах внутренних дел.

Ранее руководство Росгвардии приняло решение уволить сотрудника ведомства, угрожавшего подбросить наркотики москвичу.