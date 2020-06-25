США заявили о «перехвате» российских Ил-38 возле Аляски

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) утверждает, что истребители F-22 ВВС США «перехватили» два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски. Американские истребители поддерживались самолетами-заправщиками KC-135 Stratotankers.

Подчеркивается, что российские самолеты все это время находились в международном воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

«Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошедшие в нашу опознавательную зону ПВО Аляски», – заявил командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси.

19 июня истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 были подняты в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н американских ВВС над Охотским морем.