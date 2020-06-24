Онищенко назвал трибуну Парада на Красной площади самым безопасным местом на планете

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что возведенная на Красной площади центральная трибуна, откуда за парадом Победы наблюдают президент Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, является самым безопасным местом.

«Самое безопасное место в России и на планете – это здесь. Самое безопасное», – сказал он, передает ТАСС.

Онищенко добавил, что все ветераны выдержали карантин. «Все, кто будет на первой трибуне – проверены, ребята все были в изоляции», – сообщил Онищенко.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что при проведении парада были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.