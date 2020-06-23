Путин отметил уникальное сотрудничество России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым заявил об уникальных стратегических и союзнических отношениях между странами.

В ходе переговоров лидеры стран поприветствовали друг друга рукопожатиями и объятиями. Путин поблагодарил коллегу за приезд в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что подразделение вооруженных сил Узбекистана в количестве 75 человек 24 июня впервые пройдет по Красной площади. «Это зримый знак наших особых союзнических отношений», – подчеркнул Путин.

В годы войны на фронт ушли 2 млн жителей Узбекистана, 500 из них погибли, 130 пропали без вести. Республика в ходе войны приняла свыше 2 млн эвакуированных со всего Советского Союза граждан, туда перевели несколько промышленных предприятий.

«Все это наша общая история, наше общее достижение и наша общая победа», – сказал Путин.

На данный момент Россия и Узбекистан развиваются как отдельные страны, но имеют «уникальные стратегические и союзнические отношения», уверен российский президент.

«Мы работаем и по линии экономики, и по линии взаимодействия наших специальных служб, вместе боремся с терроризмом, сотрудничают и наши вооруженные силы. Большое внимание мы уделяем и гуманитарной сфере сотрудничества – в области образования, культуры», – указал он.

К концу протокольной части встречи, Путин пригласил Мирзиеева на рабочий обед.

«Вы сказали, что у нас активно развиваются культурные связи, хочу отметить, что у нас неплохо развиваются и кулинарные связи», – сказал Путин.

Во вторник в Москву прибыл казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, также в российскую столицу вылетел белорусский президент Александр Лукашенко.

Приглашения на парад Победы также приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон,, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Китайскую делегацию на параде Победы возглавит министр обороны страны.