МИД счел книгу Болтона элементом политических разборок в США

Москва считает публикацию книги бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона элементом внутриполитических разборок в Соединенных Штатах, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Я воспринимаю эту публикацию как элемент внутриполитических «разборок» в США, как звено событий, связанных в большей мере с внутренней политикой США, чем с внешней», – передает слова Рябкова РИА «Новости».

Он добавил, что «практика постоянных сливов», а также «массированных вбросов информации» и оценок событий «совсем недавнего прошлого» компрометирует «жанр дипломатии».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также призвал не переоценивать достоверность книги Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием президента России Владимира Путина.

Во вторник в свет вышла книга воспоминаний экс-советника президента США по национальной безопасности Болтона. Он описал свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.

«Набор лжи и раскрученной полуправды», – заявил госсекретарь США Майк Помпео, оценивая его книгу. В Белом доме книгу назвали местью Трампу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно извратил Болтон в своем описании деятельности Трампа.