Проживающая в Испании журналист сравнила помощь во время коронавируса в России и Европе

Гендиректор и главный редактор «ТВ-МИГ» Светлана Васкес-Кремадес, проживающая в Испании, сравнила здравоохранение в России и Европе на фоне эпидемии коронавируса, и обратила внимание на различия в помощи россиянам и евпроейцам в связи с возникшим из-за COVID-19 кризиса.

Васкес-Кремадес последние шесть лет жила на две страны – Россию и Испанию. Она возмутилась тем, что в последнее время в соцсетях «некие, чаще всего очень юные, комментаторы доказывают с пеной у рта, как все хорошо в Европе и как все плохо в России». «Особенно много таких высказываний стало в период начала пандемии коронавирусной инфекции. Частенько к юнцам стали присоединяться и вполне зрелые люди – примерно 30-40 лет. Мне доказывали, что я ничего не знаю, живя в Европе, а вот они видели ролики в YouTube и точно знают, что происходит», – пишет журналистка в статье на портале «ТВ-МИГ».

При этом она отмечает, что «большинство из тех, кто все это вдалбливает в головы россиян, живут в Европе набегами и как туристы, а то и вовсе пишут из хутора где-то подо Львовом». Васкес-Кремадес подчеркивает, что взгляды туриста и человека, живущего в европейской стране постоянно кардинально различны.

«Как журналист с очень большим стажем я знаю, как делаются ролики, в том числе ролики блогеров, меня этим не удивить, а вот народ впечатляется и верит. Как пример расскажу о нашумевшем ролике про пустые больницы в период пика пандемии в Испании. Некий блогер походил по онкоцентру в Барселоне и заявил, что пандемии нет - больница пустая. В настоящих госпиталях, где собственно и был огромный наплыв зараженных ковидом, где больных размещали в том числе в торговых центрах, переоборудовав их под клиники, блогер не был. Да его бы туда и не пустили. В онкоцентре не размещали пациентов с вирусом. Вот вам и картинка. Вроде и правда, а на самом деле – ложь», – пишут журналист.

Она заявила, что решила рассказать «настоящую правду», чтобы россияне поняли, как им повезло. Так, по словам Васкес-Кремадес, в России скорая помощь в нормальное, не пандемическое время приезжает довольно быстро, в то время как в Европе «службы скорой помощи не существует. Она к вам не приедет ни через восемь часов, ни через сутки. И если вам стало плохо, вы можете пойти, поползти или лечь в направлении «urgencia».

В России «при входе в эпидемию в стране был создан специальный протокол. Было массовое тестирование больных, и даже там, где не тестировали, выдавали противоковидный набор, который включал в себя противовирусное, антибиотик, лекарства от кашля, противотромбозные средства. Врач мог приходить потом или нет к больному, но звонки фельдшеров были обязательны. При выписке – посещение врача. В период лечения для установления более точного диагноза – КТ легких. В случае проблемы человек может пойти в поликлинику или хотя бы обратиться к врачам из телемедицины».

Она добавляет, что в Европе «КТ легких не делают, максимум – рентген, который при ковиде малоинформативен». «Лекарства – парацетамол и микстура от кашля. Да, вам звонят, но что бы вы ни говорили, пока вы уже не будете при смерти, вас не госпитализируют и уж тем более не назначат антибиотики. Про противотромбозные средства … даже не слышали. Если у вас начинаются проблемы с ЖКТ, а это тоже один из сценариев течения болезни, максимум, что скажут – соблюдайте диету», – пишет Васкес-Кремадес.

Журналист также отмечает, что при количестве более 500 тыс. больных смертность в России от коронавируса самая низкая в мире – на уровне 1-0,5%. По ее словам, тут свою роль играет и доступность лекарственных средств, и доступность медицины.

В Европе основные очаги заболеваний COVID-19 пришлись на дома престарелых. «Во Франции даже первое время не учитывали этих больных и умерших. Странное творилось и в статистике Испании, когда через месяц пандемии из статистики вдруг стали пропадать тысячи и десятки тысяч больных и умерших. Врачи следуют исключительно протоколу ВОЗ – ни шага в сторону. Не подходит лечение, плохо от него – жаль, ничего другого нет. Или лечишься, или умираешь. Доступность медицины – невысокая. Из деревни и даже небольшого города надо будет поехать в областной центр. При этом транспортное сообщение закрыто. Значит, машина. Это или такси, или кого-то просить. Потому что человек в тяжелом состоянии не может управлять автомобилем», – пишет Васкес-Кремадес.

Она также указала, что президент Владимир Путин очень мощно в этот период поддержал семьи с детьми, поднялась сумма выплаты для безработных, заморозили кредиты, произошла выдача кредитов для ИП и малого бизнеса, медики стали получать доплату за работу с коронавирусными пациентами. В то же время, пишет журналистка, в Европе медикам не доплачивают за работу с ковидными больными совсем, никакой помощи и поддержки семьям с детьми и для детей также нет. Для того, чтобы получить 460 евро (1/3 от минимальной зарплаты по стране) особо нуждающимся гражданам в Испании, надо подать специальное заявление, к которому приложить не менее 20 документов.

«Продолжать сравнивать можно еще долго. Да, в Европе вам чаще улыбаются, не обсуждают вашу прическу, манеру одеваться или сексуальную ориентацию. В России с этим больше сложностей. Но, положа руку на сердце, сами себе ответьте, что для вас важнее – имидж или реальная помощь и шанс выжить?» – заключила Васкес-Кремадес.