Денис Майданов презентовал совместный с Народным фронтом клип «Хватит войны»

Член Центрального штаба ОНФ, автор-исполнитель песен, заслуженный артист России Денис Майданов презентовал клип на песню «Хватит войны», который является совместной работой музыканта и Общероссийского народного фронта.

Проект направлен, в первую очередь, на молодое поколение, проводящее много времени в социальных сетях. Таким образом активисты ОНФ призывают молодежь знать и помнить об ужасах войны и чтить память своих предков, сообщается на сайте ОНФ.

«А завтра была война. 22 июня – непростая дата для нашей страны. День памяти и скорби. Но даже в современной мировой истории геополитическая обстановка – сложная, военные конфликты разгораются с новой и новой силой на разных континентах земного шара. Этот клип – проект ОНФ, и песня, написанная и исполненная Денисом Майдановым, должна не только напомнить всем об ужасах и нечеловеческих военных потерях в ВОВ, но и дать понять современной молодежи, что такое война», – приводятся слова замглавы руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой.

Клип «Хватит войны» вышел в канун двух памятных дат в истории России: 22 июня 1941 г. – День начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1945 г. – День Парада Победы на Красной площади.

«Мы, прожившие в своей истории это страшное слово «война», потеряв миллионы жизней, сегодня не только вспоминаем павших и чествуем героев, но и, отмечая 75-летие Великой Победы, призываем человечество к миру! Россия – миротворец! Время созидать!» – отметил Денис Майданов в описании к клипу, опубликованному на YouTube.

По словам артиста, клип является обращением к людям всех стран с призывом подумать о том, к чему приводят вооруженные конфликты.

«Оглянитесь на прошлое, взгляните на настоящее и убедитесь в том, что войны, к сожалению, непрерывно продолжаются – физические, гибридные, политические, межрасовые, экономические. Загляните в будущее – каким вы хотите видеть его для своих детей? Быть может, настало время остановиться и дать отпор закулисным кукловодам–разжигателям конфликтов?» – считает Майданов.

В клипе отражены войны и противостояния ХХ–ХХI вв., о которых необходимо говорить и напоминать, чтобы трагедии не повторялись. Денис Майданов отметил вклад активистов Народного фронта в сохранение этой памяти.

«Я очень надеюсь, что многими будет услышан этот главный сегодняшний призыв: остановиться, задуматься и понять, что сейчас время не разрушать, а созидать, чем ОНФ и занимается ежедневно», – заключил он.