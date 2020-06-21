Акция «Линия памяти» стартовала в Москве в преддверии Дня памяти и скорби

На Крымской набережной в Москве в преддверии Дня памяти и скорби началась акция «Линия памяти», сообщают информационные агентства.

Волонтеры в парке искусств «Музеон» зажигают свечи у памятных дат Великой Отечественной войны. Первую свечу, соответствующую 22 июня 1941 года, зажгли глава московского департамента культуры Александр Кибовский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и глава городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Всего «Линия памяти» будет включать 1418 инсталляций – по числу дней Великой Отечественной войны. Каждая инсталляция включает подиум с надписью, а также установленную на нем свечу. Свечи будут гореть до 23.59 понедельника, передает РИА «Новости».

Кибовский пояснил, что «традиционно первую свечу зажигал кто-то из фронтовиков, тех ветеранов, кто принял первый бой 22 июня 1941 года». Однако из-за ситуации с коронавирусом «решили сменить традицию по согласию с комитетом ветеранов». Было принято решение «не рисковать здоровьем наших замечательных фронтовиков».

Напомним, акция проводится каждый год.

22 июня 1941 года войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР.

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета России от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества.

В соответствии с указом экс-президента России Бориса Ельцина в 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби.