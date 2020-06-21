Путин оценил отношения с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ругалась с Украиной, разногласия возникли с властной верхушкой страны.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», – сказал глава государства в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

При этом Путин отметил, что украинское руководство посетит Россию. «Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос – когда. Но мы подождем», – ответил он на вопрос о возможности визита украинского президента рано или поздно, кто бы не возглавлял страну.

Президент также заявил, что Крым вернулся в состав России в соответствии с выбором граждан полуострова.

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», – передает слова Путина ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что Москва не избегает прямого диалога с Киевом, если есть перспектива договориться. Источник в ведомстве заявлял, что Путин «никогда не уходил от диалога».