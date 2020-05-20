В Москве опровергли нежелание вести диалог с Киевом

Москва не избегает прямого диалога с Киевом, заявил источник в министерстве иностранных дел России.

«Москва никогда не уклоняется, если есть перспектива договориться», – сказал собеседник РИА «Новости».

Президент Владимир Путин, «исходя из предыдущей практики, никогда не уходил от диалога», подчеркнул он.

«Что касается нового саммита «нормандской четверки», то да, здесь есть условия – выполнение решений предыдущего саммита в Париже и согласование заранее проекта итогового документа. Из семи решений Парижа выполнено, с натяжкой, только одно – обмен удержанными лицами. Поэтому о новой встрече можно говорить только тогда, когда будет прогресс по всем пунктам Парижа. До этого явно еще очень далеко», – отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но «Россия не хочет это обсуждать».

До этого Путин заявлял, что надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений двух стран.

14 февраля президенты во время телефонного разговора обсудили выполнение договоренностей нормандского саммита и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».