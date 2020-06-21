Пожар произошел в детском доме в Калининградской области

На чердаке спортзала детского дома в Калининградской области произошел пожар, сообщил главк МЧС по региону.

Пожар на площади 150 кв. м произошел на чердаке спортзала центра помощи детям «Наш дом» в Зеленоградске. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».

В единой диспетчерской службе города сообщили, что пожар локализован, передает ТАСС.

Эвакуирован 101 человек, детей разместили в детском саду номер шесть.

Само здание центра огнем затронуто не было.