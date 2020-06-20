Песков рассказал о высоком темпе работы Путина в период коронавируса

Президент России Владимир Путин работает в высоком темпе, несмотря на ограничения в условиях коронавируса, глава государства постоянно контролирует процесс реализации принятых антикризисных мер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил в программе «Большая игра» на Первом канале, что «работа идет полным ходом, вы знаете, что президент не сбавляет темпов, президент постоянно контролирует процесс реализации тех антикризисных мер, которые были намечены, президент занимается анализом, постоянным анализом эффекта этих антикризисных мер, принимает участие в совещаниях по выработке следующих горизонтов», передает ТАСС.

Он добавил, что Путин держит под своим контролем ситуацию с ЧП в Красноярском крае и готовится к проведению парада Победы и приему зарубежных гостей.

«Поэтому повестка дня президента чрезвычайно насыщенная, собственно, как и всегда. Продолжающийся частично дистанционный формат общения (...) никоим образом не влияет на содержательную сторону работы и на интенсивность. Мы все к этому привыкли и все пытаемся угнаться за темпом, который задает президент», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с медработниками в формате видеоконференции поблагодарил их за труд и назвал героями.

Также он поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медицинским работникам.