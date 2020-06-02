В Москве за сутки скончался 61 пациент с коронавирусом

За сутки в Москве скончался 61 пациент с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию. Всего в Москве из-за коронавируса умерли 2685 пациентов, передает ТАСС.

1 июня сообщалось, что за сутки в городе умер 71 пациент с коронавирусом.

Напомним, московские власти объяснили, как удалось избежать «итальянского сценария» с коронавирусом.

К штатной работе вернулось около 80% предприятий, организаций и учреждений Москвы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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