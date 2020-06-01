В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

За сутки в Москве умер 71 вирус-положительный пациент, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Общее число скончавшихся из-за коронавируса пациентов в Москве – 2624, передает ТАСС.

Накануне оперштаб сообщал, что за сутки умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, вице-мэр столицы Анастасия Ракова объяснила, что благодаря своевременному созданию достаточного количества спецмест для вирус-положительных COVID-19 Москве удалось избежать развития ситуации как в Италии.

Экспертный институт социальных исследований составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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