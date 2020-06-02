Назначены похороны убитого в Миннеаполисе Джорджа Флойда

Прощание с погибшим от действий полицейских в Миннеаполисе Джорджа Флойда состоится 8 июня в Хьюстоне (штат Техас). Афроамериканец, убийство которого привело к массовым беспорядкам и погромам в США, будет похоронен 9 июня на одном из кладбищ города.

Церемония прощания будет открыта для посещения и пройдет в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне. На следующий день пройдет частная служба для членов семьи и друзей Флойда, место ее проведения не разглашается. Мужчину похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд, передает ТАСС со ссылкой на сообщение похоронного бюро Fort Bend Memorial Planning Center.

Представитель похоронного бюро рассказал телеканалу CNN, что Флойд родился и вырос в Хьюстоне.

Расходы на похороны Флойда оплатил бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели Флойда из-за действий полиции. Официальная судебно-медицинская экспертиза в Миннеаполисе подтвердила, что смерть Флойда, спровоцировавшая погромы в США, наступила в результате удушения и была убийством.

В ряде городов США вводили комендантский час. Президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма, он также пригрозил ввести войска в бунтующие города.

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