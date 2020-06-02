В Польше усомнились в надежности партнерства с США

После погромов в США имидж этой страны рушится на глазах, и Польше пора задаться вопросом о том, можно ли возлагать на Вашингтон все надежды, связанные с безопасным будущим, пишет Rzeczpospolita.

Издание напоминает не только о погромах, но и о ситуации с коронавирусом – в стране около 2 млн зараженных коронавирусом и более 105 тыс. погибших. Но в последние дни иллюстрации из карантина сменили шокирующие кадры из разных американских городов, передает RT текст статьи.

«В обычных условиях общественность потряс бы даже один вид горящего собора в Вашингтоне, который на протяжении двух веков посещали все президенты США. Но сейчас эта картина конкурирует со множеством других», – подчеркивает Rzeczpospolita.

Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится. При этом фото и видео свидетельствуют, что некоторые в США «только и ждут удобного случая, чтобы начать крушить и мародерствовать». Есть и те, кто заинтересован в хаосе, всеобщем страхе и расшатывании государственных устоев, пишет Rzeczpospolita.

«Так выглядит альбом о современной Америке. Имидж Соединенных Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах. Сложно прогнозировать, сможет ли Вашингтон восстановить свой былой престиж. Но возможно, Польше пора задаться вопросом: «Можно ли возлагать на США все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью?» – заключает автор статьи.

Ранее немецкие СМИ также заявили, что привлечение вооруженных сил для подавления мирных протестов – это недостойно для США и больше похоже на действия авторитарных режимов.

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