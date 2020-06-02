Раскрыты подробности воздушного парада на Красной площади

Самолеты на параде Победы в Москве 24 июня пройдут 16 группами над Красной площадью, сообщил врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов на селекторном совещании.

«Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами», – приводит его слова РИА «Новости».

Всего в параде примут участие 75 самолетов, также привлекаются 37 резервных воздушных судов. Продолжительность пролета составит пять минут.



«Открывают воздушную часть вертолеты армейской авиации», – отметил Афзалов.

В ходе парада пролетит десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 в боевом порядке «клин».



Затем над Красной площадью пролетят воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. «Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке «пеленг». Замыкают строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57», – добавил генерал-лейтенант.

В заключительной части воздушного парада над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке «тактическое крыло», группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». «Завершает воздушную часть парада группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага Российской Федерации», – сказал Афзалов.



Он пояснил, что авиацию, которая будет участвовать в параде Победы, перебазируют на оперативные аэродромы 4-6 июня.

«Подготовка авиации спланирована в следующем порядке: 4, 5, 6 июня – перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы; 8 июня – постановка задач; 9 июня – подготовка групп авиации на оперативных аэродромах», – пояснил врио главнокомандующего ВКС.

По его словам, самолеты и вертолеты будут перебазированы на семь оперативных аэродромов Западного военного округа и один аэродром экспериментальной авиации.



10 и 15 июня в Алабинском гарнизоне состоятся совместные с механизированной и пешей колоннами тренировки парадного строя авиации. «20 июня – генеральная репетиция парада», – уточнил Афзалов.



Президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен выходным днем.

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется 10.00 мск и продлится до 1,5 часов, будут использованы некоторые элементы парада 1945 года.