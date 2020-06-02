Минздрав подтвердил эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19

Кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус, их даже можно устанавливать дома, однако при использовании необходимо строго соблюдать основные правила безопасности, сообщили в Минздраве.

«Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа – еще и на различных поверхностях», – сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава России.

Уточняется, что лампы могут использоваться россиянами в домах и квартирах при условии соблюдения правил безопасности, а именно – защита глаз.

Также стоит обратить внимание, что в домашних условиях «основными мерами профилактики воздушно-капельных инфекций являются регулярное проветривание и регулярная влажная уборка, частое мытье рук и использование индивидуальной посуды и средств личной гигиены».

Ранее американский микробиолог Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса. По его идее дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны содержать медные элементы.

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