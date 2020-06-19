Адвокат ответил на слова «собутыльника» Ефремова об обстоятельствах аварии

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг слова музыканта Стаса Барецкого о том, что тот употреблял алкоголь вместе с артистом в день смертельной аварии.

Барецкий в разговоре с РИА «Новости» заявил, что выпивал с Ефремовым в день ДТП на Садовом кольце, но не помнит момента аварии.

Пашаев опроверг слова Барецкого, назвав их пиаром. «Оно (завявление Барецкого – прим. ВЗГЛЯД) не соответствует действительности. Ефремов в машине был один», – пояснил защитник.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого в результате погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Родные Захарова потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

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