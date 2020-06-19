Волонтеры решили привести в порядок тысячи заброшенных памятников войны

Участники движения «Волонтеров Победы» и «Поискового движения России» накануне Дня памяти и скорби проведут международные субботники и приведут в порядок тысячи заброшенных памятников Великой Отечественной войны.

По словам пресс-секретаря «Волонтеров Победы» Ксении Ковалевой, особое внимание во время субботников 20 июня будет направлено на заброшенные памятные захоронения, братские могилы и мемориалы, которые находятся в небольших поселениях, поскольку за известными мемориалами ведется постоянный уход со стороны муниципалитетов, передает «Ura.ru».

В свою очередь пресс-секретарь «Поискового движения России» Игнат Кушнарев отметил, в субботнике примут участие волонтеры из Азербайджана, Армении, Киргизии, Латвии и Польши.

В рамках субботника активисты уберут мусор вокруг мемориалов и захоронений, обновят старую краску, очистят от пыли и грязи памятники и высадят цветы. Особое внимание будет уделено могилам ветеранов, за которыми по разным причинам не могут ухаживать родственники.

Отмечается, что меры защиты в период коронавируса будут приниматься в каждом регионе индивидуально исходя из эпидемиологической ситуации.

«Когда согласовывали акцию с регионами, те сами решали, как поисковики будут работать с учетом эпидемиологической ситуации. К сожалению, многие отказались, так как был введен совсем жесткий режим», - рассказал Кушнарев.

Пресс-секретарь «Волонтеров Победы» добавила, что все волонтеры будут снабжены средствами защиты. Также на объектах будет соблюдаться социальная дистанция.