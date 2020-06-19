Депутат Бундестага: Трамп использует НАТО в ущерб экономическим интересам Германии

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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй Мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвенииФото: REUTERS/Gleb Garanich
Томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получения этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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              Депутат Бундестага: Трамп использует НАТО в ущерб экономическим интересам Германии

                 19 июня 2020, 12:38
              Фото: M. Popow/imago-images.de/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              «Трамп говорит, что он обеспечивает безопасность ФРГ. Но от кого? Германия в случае любого военного конфликта становится мишенью и заложником», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя решение главы Белого дома сократить американские войска в Германии из-за того, что Берлин «платит России за энергоносители».

              «Я приветствую решение Трампа начать демилитаризацию Германии, потому что он использует НАТО для обеспечения экономических потребностей США вопреки интересам других членов альянса. Ввиду этого немецкие элиты должны научиться мыслить критериями суверенного государства, а не критериями страны – вассала США», – сказал депутат Бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

              «Кроме того, Трамп говорит, что он обеспечивает безопасность ФРГ. Но от кого? Германия, размещая у себя американские базы, становится мишенью и заложником в любом возможном конфликте. Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: в случае войны уничтожению подвергнутся базы на нашей территории», – убежден депутат Бундестага.

              «Потому реакция Берлина на действия Трампа должна быть жесткой. Я уже молчу о том, как США критикуют наше партнерство с Россией в области энергетики. Попытка блокировать сделку по «Северному потоку – 2» – это прямое свидетельство того, что в Вашингтоне интересы Германии даже в мыслях не ставятся во главу угла», – отметил собеседник.

              Депутат также выразил надежду на то, что Трамп будет избран еще на один срок, «что позволит ему завершить уже начатую работу по зачистке глобальных, морально устаревших структур».

              «Агрессивная позиция НАТО, настроенная на выдуманное противостояние Востока и Запада, достигла дна. Для чего была сформирована такая позиция, вполне понятно: необходимо разделить потенциалы России и Европы. Но если эти потенциалы объединить – мы увидим сильнейшего геополитического игрока. И, надеюсь, мы доживем до того дня, когда такой альянс станет возможным», – заключил Гердт.

              Ранее президент США Дональд Трамп объяснил сокращение численности воинского контингента США в Германии наличием крупной задолженности Берлина перед НАТО.

              Американский лидер отметил, что США «сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого», а германская сторона «задерживает платежи в НАТО». «Они должны кучу денег. Они не платят по счетам. Они должны платить 2%, а платят 1%», – сказал Трамп.

              «Предполагается, что мы защищаем Германию от России, да? А между тем Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители», – отметил глава Белого дома.

              Напомним, в понедельник Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.

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