Абэ отказался от поездки на парад Победы в Москве

Глава японского правительства Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня, заявил советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.

«С учетом ситуации с коронавирусом премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии», – сказал он, передает ТАСС.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако из-за пандемии коронавируса эту поездку пришлось отменить.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.