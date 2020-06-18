Эксперты назвали главные уроки пандемии

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...

Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
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              Эксперты назвали главные уроки пандемии

              18 июня 2020, 17:45

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              «COVID-19 дал нам возможность продемонстрировать, являемся ли мы больше, чем семья, местная община или национальное государство, имеем ли мы чувство гораздо более широкой солидарности, что в далеком прошлом называлось интернационализмом», – заявил директор института Европы РАН Алексей Громыко.

              Громыко назвал четыре главных урока пандемии в этой сфере.

              «Первый урок пандемии: COVID-19 продемонстрировал истинные краски поведения национальных государств – феномен «национальных эгоизмов». Но вместо осуждения, я хотел бы сказать, что это нормально, когда солидарность сперва выражается на национальном уровне, на уровне местных общин, и только потом на межгосударственном и международном уровнях», – заметил он.

              Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-дискуссии на тему «Гуманитарное сотрудничество и публичная дипломатия во время пандемического кризиса: вызовы, практики, тенденции» в рамках форума «Европейский Меридиан XXI», организованного на этой неделе Российским центром науки и культуры в Брюсселе при поддержке Института Европы РАН и Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН).

              Эксперт указал, что ключевая роль национальных государств в обеспечении безопасности своего общества не противоречит важности международного и глобального сотрудничества.

              «Второй урок заключается в том, что роль государственного регулирования, как видимого, так и закулисного, возрастает. Это относится как к сфере рыночных отношений, так и к социальным процессам», – сказал Громыко.

              Третий урок, по его словам, заключается в том, что во время пандемии более успешными оказались государства с «более высоким уровнем сопротивляемости».

              «Что это означает? Прежде всего, жизнестойкость общества, его сплоченность, чувство доверия между людьми, устойчивость ценностей, включая солидарность, доступность добровольной помощи», – заметил Громыко.

              Четвертым уроком он назвал «ценность коллективных действий».

              «Когда общество так сильно страдает, только коллективно можно преодолеть проблему. И здесь публичная дипломатия играет огромную роль. Гуманитарная и медицинская помощь имеет важнейшее значение для многих стран на всей планете. COVID-19 дал нам возможность продемонстрировать, являемся ли мы больше, чем семья, местная община или национальное государство, имеем ли мы чувство гораздо более широкой солидарности, что в далеком прошлом называлось интернационализмом», – заявил Громыко.

              Он заметил, что России пришлось столкнуться с очень печальным опытом, когда ее и другие государства, отправившие гуманитарную и медицинскую помощь в пострадавшие от пандемии страны, «обвиняли во всякого рода грехах, в политике «разделяй и властвуй», в лицемерии и даже в оккупации».

              «Когда началась пандемия, я думал, что это была хорошая возможность для различных стран и государств преодолеть хотя бы некоторые из своих разногласий, не использовать эту драму для дальнейшей информационной войны. Увы, в большинстве случаев солидарность была принята в государствах, которые пребывают в «хорошей форме». Но если есть определенные геополитические проблемы, то выражения солидарности были представлены средствами массовой информации и политическими классами как ловушка, подделка, обман, надувательство, мошенничество – называйте, как хотите. К сожалению, в целом, пандемия использовалась скорее в целях конкуренции, чем в целях солидарности», – заявил Громыко.

              Президент аналитического центра «GEOPRAGMA» (Франция) Кэролайн Галактерос выразила мнение, что кризис – это не только тяжелый период, но и одновременно «время новых возможностей».

              «Конечно, мы стали свидетелями появления ряда разногласий, проявлений эгоистичного поведения, но так же были и положительные моменты, если так можно сказать, даже если они были истолкованы иначе. Например, я полагаю, что впервые за последнее время мы стали свидетелями такого высокого уровня обмена данными между учеными. Я сейчас говорю не о государствах, а именно об ученых по всему миру. И возможно это произошло не с самого начала пандемии, а где-то с января начался обмен информацией», – заявила она.

              Галактерос указала, что затем начались споры и появились различия во мнениях, интерпретациях и интересах разных государств, однако сам факт очень важен.

              «И я полагаю, что это должно быть отправной точкой для наращивания подобного сотрудничества в будущем  на случай следующей пандемии, ведь конечно нас ждет какой-то новый кризис», – сказала она.

              Эксперт добавила, что нужно затронуть и тему процессов дестабилизации государств, в том числе некоторых стран в Европе.

              «И уже до речи президента Макрона мы могли наблюдать определенные процессы, которые сейчас действуют Франции. Очевидно, что пандемия ослабила страну и обнажила некоторые уязвимые моменты, ошибки, показала недочеты в том, как власти отреагировали на пандемию. И сейчас, чем более ослабленное государство, тем легче его вывести из равновесия. Я полагаю, эти процессы затрагивают не только Францию, они касаются Европы, мы наблюдаем их даже в Соединенных Штатах. Там, правда, есть свои особенности, иная система и структура государства в общем, но к этому стоит отнестись очень серьезно, поскольку в конечном счете на кону стоит суверенитет государства», – заявила она.


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