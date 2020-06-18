Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Сеченовском университете

В госуниверситете имени Сеченова начались клинические испытания вакцины от коронавируса, ее ввели первым 18 добровольцам, сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«В Сеченовском университете Минздрава России стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе», – цитирует Тарасова ТАСС.

Те самые добровольцы, которые испытывают на себе вакцину против коронавируса pic.twitter.com/mvXcWte4sN — НТВ (@ntvru) June 18, 2020

Ранее в четверг сообщалось, что опытную вакцину против нового коронавируса ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко.

В минувшую субботу вице-премьер Татьяна Голикова называла плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.