Южная Корея пригрозила жестким ответом на провокации КНДР

Сеул готов без предупреждения дать жесткий ответ на провокации Пхеньяна, заявил южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду.

«Наши военные оценивают сложившуюся ситуацию с Северной Кореей как серьезную. Мы поддерживаем высокий уровень боеготовности, но наряду с этим делаем все необходимое для поддержания стабильности, чтобы не допустить сползания ситуации к военному кризису», – заявил Чон Ген Ду, передает ТАСС.

Он добавил, что если Северная Корея пойдет на новые провокации, Сеул «ответит на них жестко без предварительных уведомлений».

В последнее время вновь можно наблюдать напряженность в отношениях Сеула и Пхеньяна. Так, во вторник КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, а также пригрозила вернуть войска в демилитаризованные зоны, выведенные ранее по соглашениям с Южной Кореей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении отношений между Южной Кореей и КНДР.