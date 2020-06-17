Россия выразила надежду на способность Индии и Китая урегулировать напряженность

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17 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США

Американская система ПРО японцам не очень понравиласьФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
США судорожно ищут объяснения крайне странному, с их точки зрения, поведению Японии. Премьер Синдзо Абэ бросил личный вызов Дональду Трампу, отказавшись от важнейшего военно-политического совместного с США проекта, размещения наземной системы ПРО. Что послужило причиной такого решения – и почему от него выиграют и Китай, и Россия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Победа Байдена приведет к консолидации вокруг куда более правого, чем Трамп, кандидата. И тогда американские элиты действительно увидят на своем политическом горизонте сполохи гражданской войны. Подробности...

«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...

Французская искра в американском костре

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...
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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Россия выразила надежду на способность Индии и Китая урегулировать напряженность

              17 июня 2020, 17:44

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут компромиссное решение по ситуации на границе двух стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

              «Мы пристально следим за ситуацией на разделяющей Индию и Китай линии фактического контроля. Мы рассчитываем, что эти два государства как ответственные члены международного сообщества найдут взаимоприемлемые пути скорейшего урегулирования возникшей напряженности с использованием отлаженных механизмов двустороннего диалога в соответствие с политической договоренностью о недопущении насилия», – передает ее слова ТАСС.

              Ранее китайский МИД заявил, что министры иностранных дел Китая и Индии договорились как можно скорее снизить напряженность на границе.

              Накануне сообщалось, что в результате столкновения с китайскими военными в Ладакхе погибли как минимум 20 индийских солдат. Китай выразил протест, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию контроля. Позже сообщалось, что войска разведены в пограничном районе.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте Китая и Индии.


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