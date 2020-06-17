Эксперт заверил в санитарной безопасности голосования по Конституции

Взгляд
17 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Конфликт Китая и Индии осложнила большая кровь

Кашмир футурологи часто называют местом, с которого может начаться третья мировая войнаФото: Umer Asif/Zuma/ТАСС
Индийская армия потеряла по меньшей мере 20 солдат в результате конфликта с китайскими пограничниками в одном из самых взрывоопасных регионов планеты − Ладакхе. Этот край высоких гор и буддийских монастырей давно стал яблоком раздора для крупнейших держав мира. Их первая война унесла жизни более чем двух тысяч человек. Будет ли вторая?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...

Французская искра в американском костре

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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              Эксперт заверил в санитарной безопасности голосования по Конституции

              17 июня 2020, 12:36

              Текст: Мария Бобылева

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              Организация процесса голосования по поправкам в Конституцию с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм полностью соответствует международным стандартам, заявил газете ВЗГЛЯД представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

              «Можно сказать, что отказ организаторов выборов от голосования по почте и других неотработанных форм волеизъявления являются своего рода «перестраховкой». Да, во многих странах применяются подобные практики (Великобритании, США и других), не новы они и для России, но для такого масштабного применения в российской избирательной практике они требуют детального продумывания всех вопросов логистики и общественного контроля», – заявил Громский.

              Он напомнил, что задачу санитарной безопасности голосования решили с помощью других методов. «Так процедура общероссийского голосования предусматривает длительный период времени. Исходя из последних данных социологических исследований, ожидается достаточно высокая активность избирателей, большая часть россиян планирует принять участие в голосовании. И для того, чтобы разбавить поток, чтобы ни в коем случае не создавать потенциальные очаги заражения новой коронавирусной инфекцией, было принято решение предоставить гражданам страны право проголосовать в течение еще шести дней», – отметил эксперт.

              Кроме того, Громский указал, что для россиян предусмотрены определенные правила для голосования «на дому»: оно будет проведено бесконтактным способом, что делает какие-либо страхи беспочвенными.

              «В части организации процесса с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм, мы наблюдаем полное соответствие международным стандартам. Данный вопрос находится под жестким контролем соответствующих профильных служб, Роспотребнадзора. Это показывает совершенно четко, что Россия сегодня, с одной стороны учла все прогрессивные международные практики по проведению избирательных и иных действий в период пандемии, а с другой стороны, сформировала систему, построенную на нашей специфике и работе тех инструментов, которые уже зарекомендовали себя, как эффективные», – заявил Громский.

              Говоря о вопросе создания объективной информационной повестки по вопросам проведения общероссийского голосования на этапе выхода из эпидемии системой Общественных палат, другими институтами гражданского общества и экспертными центрами, Громский отметил, что ведется достаточно серьезная информационно-аналитическая работа. «Агитации как таковой процедура общероссийского голосования не предусматривает, но есть необходимая деятельность по информированию граждан о предлагаемых поправках в Конституцию России, о способах и формах волеизъявления в ходе голосования, о международном опыте внесения изменений в Основной закон страны. Не менее важно и оперативное опровержение каких-либо вбросов информации, не соответствующей действительности», – заявил эксперт.

              По его словам, многим людям интересно понять суть самих поправок в Конституцию и их взаимосвязь с другими блоками предлагаемых изменений. «Для независимого общественного мониторинга важно, чтобы общероссийское голосование было осознанным, чтобы люди понимали взаимосвязь между поправками, относящимися к разным блокам, понимали их реальное соответствие международному опыту построения Основных законов государства. Все нововведения, принятые Центризбиркомом в рамках процедуры общероссийского голосования, направлены на то, чтобы большинству граждан было возможно осуществить свое право на участие в этом голосовании, на выражение отношения к предлагаемым поправкам в Конституцию страны прямо и явно. Общероссийское голосование – достаточно широкая демократическая процедура, в которой каждый гражданин сможет принять участие и реализовать свое волеизъявление», – заявил Громский.

              При этом он указал, что лица и движения, «которые на сегодняшний день готовят и публикуют те или иные невразумительные материалы, направленные на критику процесса, … совершенно не усматривают и не учитывают очевидный для всех окружающих прогрессивный характер и действительно необходимых мер». «Многие подобные организации ведут работу, как это видно, по заготовленному заранее плану, даже не пытаясь соотнести свои реплики с реальным положением дел, с реальными шагами ЦИК и системы общественных институтов, которые делают все возможное, чтобы голосование прошло прозрачно и, вместе с тем, безопасно. К сожалению, эти атаки на избирательную систему страны, информационное противодействие развитию демократии в России, уже стали повседневной практикой», – подытожил эксперт.

              1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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