Эксперт заверил в санитарной безопасности голосования по Конституции

Организация процесса голосования по поправкам в Конституцию с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм полностью соответствует международным стандартам, заявил газете ВЗГЛЯД представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«Можно сказать, что отказ организаторов выборов от голосования по почте и других неотработанных форм волеизъявления являются своего рода «перестраховкой». Да, во многих странах применяются подобные практики (Великобритании, США и других), не новы они и для России, но для такого масштабного применения в российской избирательной практике они требуют детального продумывания всех вопросов логистики и общественного контроля», – заявил Громский.

Он напомнил, что задачу санитарной безопасности голосования решили с помощью других методов. «Так процедура общероссийского голосования предусматривает длительный период времени. Исходя из последних данных социологических исследований, ожидается достаточно высокая активность избирателей, большая часть россиян планирует принять участие в голосовании. И для того, чтобы разбавить поток, чтобы ни в коем случае не создавать потенциальные очаги заражения новой коронавирусной инфекцией, было принято решение предоставить гражданам страны право проголосовать в течение еще шести дней», – отметил эксперт.

Кроме того, Громский указал, что для россиян предусмотрены определенные правила для голосования «на дому»: оно будет проведено бесконтактным способом, что делает какие-либо страхи беспочвенными.

«В части организации процесса с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм, мы наблюдаем полное соответствие международным стандартам. Данный вопрос находится под жестким контролем соответствующих профильных служб, Роспотребнадзора. Это показывает совершенно четко, что Россия сегодня, с одной стороны учла все прогрессивные международные практики по проведению избирательных и иных действий в период пандемии, а с другой стороны, сформировала систему, построенную на нашей специфике и работе тех инструментов, которые уже зарекомендовали себя, как эффективные», – заявил Громский.

Говоря о вопросе создания объективной информационной повестки по вопросам проведения общероссийского голосования на этапе выхода из эпидемии системой Общественных палат, другими институтами гражданского общества и экспертными центрами, Громский отметил, что ведется достаточно серьезная информационно-аналитическая работа. «Агитации как таковой процедура общероссийского голосования не предусматривает, но есть необходимая деятельность по информированию граждан о предлагаемых поправках в Конституцию России, о способах и формах волеизъявления в ходе голосования, о международном опыте внесения изменений в Основной закон страны. Не менее важно и оперативное опровержение каких-либо вбросов информации, не соответствующей действительности», – заявил эксперт.

По его словам, многим людям интересно понять суть самих поправок в Конституцию и их взаимосвязь с другими блоками предлагаемых изменений. «Для независимого общественного мониторинга важно, чтобы общероссийское голосование было осознанным, чтобы люди понимали взаимосвязь между поправками, относящимися к разным блокам, понимали их реальное соответствие международному опыту построения Основных законов государства. Все нововведения, принятые Центризбиркомом в рамках процедуры общероссийского голосования, направлены на то, чтобы большинству граждан было возможно осуществить свое право на участие в этом голосовании, на выражение отношения к предлагаемым поправкам в Конституцию страны прямо и явно. Общероссийское голосование – достаточно широкая демократическая процедура, в которой каждый гражданин сможет принять участие и реализовать свое волеизъявление», – заявил Громский.

При этом он указал, что лица и движения, «которые на сегодняшний день готовят и публикуют те или иные невразумительные материалы, направленные на критику процесса, … совершенно не усматривают и не учитывают очевидный для всех окружающих прогрессивный характер и действительно необходимых мер». «Многие подобные организации ведут работу, как это видно, по заготовленному заранее плану, даже не пытаясь соотнести свои реплики с реальным положением дел, с реальными шагами ЦИК и системы общественных институтов, которые делают все возможное, чтобы голосование прошло прозрачно и, вместе с тем, безопасно. К сожалению, эти атаки на избирательную систему страны, информационное противодействие развитию демократии в России, уже стали повседневной практикой», – подытожил эксперт.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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