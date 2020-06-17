Для Крайнего Севера России создадут беспилотные конвертопланы

В России начнут производить беспилотные конвертопланы, которые смогут работать на Крайнем Севере, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Производством займется холдинг «Росэлектроника», соответствующее соглашение подписал гендиректор концерна «Вега» (входит в холдинг) Вячеслав Михеев и гендиректор Aeroxo Элдар Разроев, передает РИА «Новости».

«Росэлектроника» совместно с российским стартапом – компанией Aeroxo – запустят производство роботизированных конвертопланов. Они могут применяться для транспортировки грузов, контроля ледовой обстановки в районах Крайнего Севера, а также в составе комплексных проектов по мониторингу протяженных объектов критически важной инфраструктуры», – пояснили в пресс-службе госкорпорации.

На первом этапе «Вега» будет серийно производить разработанные Aeroxo беспилотники-конвертопланы семейства «Эра». Эти устройства могут находиться в воздухе свыше трех часов и нести полезную нагрузку до семи килограммов. Также ведется работа над конвертопланом, способным нести до 80 килограммов.

«Рынок беспилотных летательных аппаратов растет быстрыми темпами. При этом конвертопланы являются одними из наиболее перспективных типов БЛА. Сочетание преимуществ коптера и самолета делает их универсальными и способными выполнять очень широкий спектр задач, что позволяет им претендовать на ощутимую долю рынка. Уже к 2025 году мы прогнозируем рост выручки в этом сегменте до 1 млрд рублей в год», – отметил Михеев.

Конвертопланы оснащают поворотными двигателями, при взлете и посадке они работают как подъемные, а в горизонтальном полете могут тянуть или толкать, потому такие аппараты не нуждаются во взлетно-посадочных полосах или специальных системах запуска.

Ранее сообщалось, что центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.