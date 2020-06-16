Зурабишвили заявила о попытке России дестабилизировать ситуацию «покушением на Габунию»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила благодарность СГБ за «высочайший профессионализм» в задержании россиянина, который якобы пытался совершить покушение на скандального тележурналиста Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы имеем дело с криминальными провокационным действием, которое направлено на подрыв стабилизации в Грузии», – заявила она.

Президент республики отметила, что СГБ не позволила «реализовать деструктивные цели». Саломе Зурабишвили добавила, что «горда» СГБ Грузии.

В свою очередь, МИД Грузии заявил, что Служба государственной безопасности предотвратила «тягчайшее преступление» – как против отдельного лица, так и против всей страны.

«Следует выяснить, в чьи интересы входила международная дискредитация страны», – сказано в заявлении МИД.

Власти Грузии год назад осудили высказывания Габуния.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в Грузии был задержан выходец из Ингушетии Васамбег Боков, прибывший, предположительно, с Украины.

На телеканале «Мтавари архи» («Главный канал»), где сейчас работает Габуния, заявили, что целью было якобы устранение скандального тележурналиста, а стоять за этим, как утверждается, мог якобы глава Чечни Рамзан Кадыров. СГБ официально не подтвердило, что россиянин хотел убить именно тележурналиста.