Запад использует пандемию для подготовки агентов влияния из журналистов постсоветских стран

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

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Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

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В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

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Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

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              Запад использует пандемию для подготовки агентов влияния из журналистов постсоветских стран

              16 июня 2020, 21:00

              Текст: Сергей Кандауров

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              «На подобные сборы и курсы обычно приглашают для подготовки агентов влияния», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Так он прокомментировал решение одного из филиалов агентства Reuters открыть школу для журналистов стран СНГ для обучения «правильным методам» освещения пандемии.

              Во вторник англо-канадский «Фонд Thomson Reuters» обнародовал приглашение журналистам из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и с Украины принять участие в интенсивной 12-недельной учебной онлайн-программе «COVID-19 HUB».  Как сказано в релизе Фонда: «Главной целью программы является изучение теории и улучшение практических навыков журналистов по части освещения вспышки коронавирусной инфекции и последствий пандемии». Обучение бесплатное, регулярное в течение четырех месяцев, более того «в рамках программы предусмотрены мини-гранты на создание материалов».

              Руководить обучением будет Нина Курьята, «украинская журналистка, медиатренер и медиаконсультантка, в течение восьми лет  возглавлявшая  BBC News Украина. Судя по списку стран, организаторы делают ставку на постсоветские страны из числа «Восточного партнерства», Россия в списке приглашенных не упоминается.

              «Тема острая, волнует широкую аудиторию. Поэтому почему бы не собрать журналистов под свое видение проблемы и не дать определенные рекомендации?», – задается вопросом член СПЧ при президенте, правозащитник Александр Брод. И тут же оговаривается: «Но важно, под каким углом зрения все это будет преподноситься».

              «Мы знаем предвзятый взгляд Запада на ситуацию с коронавирусом в России, огромное количество фейков, которые шли оттуда в разгар пандемии и внедрялись в сознание людей. Например, про «преуменьшение смертности» от COVID-19 российскими властями, которые звучали в мае. Или недавние обвинения в том,  что власти «толкают людей на голосование», вместо того, чтобы продлить режим самоизоляции. То есть постоянно идет манипулирование темой вируса», – сетует Брод.

              «Я знаком с деятельностью подобных зарубежных фондов. Конечно, мы можем говорить лишь предположительно, поскольку не знаем программу курсов и способы подачи учебного материала, но по опыту можно себе представить, – сказал Брод. – Говориться будет о том, как все хорошо и честно все устроено на Западе и как плохо у них дома».

              Конечной целью подобных семинаров западных фондов, уверен член СПЧ, остается воспитание «агентов влияния, чтобы, опираясь на этих людей, проводить свои идеологические и политические линии в чужих странах». 

              Брод вообще сомневается в том, что журналистов научат объективной, разносторонней подаче материала по теме пандемии. «В этом западным СМИ похвастаться нечем. Напомню, как в разгар пандемии российский тележурналист в США в одной из местных больниц попытался взять интервью у врача – нашего бывшего  соотечественника. К ним тотчас  подскочил охранник и начал  угрожать донести администрации больницы о том, что один из сотрудников общается с российским телевидением. Была ярко продемонстрирована закрытость, дозированность информации. Это как раз то, в чем на Западе привыкли обвинять Россию»,– заключает эксперт.

              Напомним, Тhomson Reuters Foundation является лондонским благотворительным подразделением Thomson Reuters – канадской глобальной информационной сети. По официальной версии, фонд выступает «за права человека, увеличение возможностей женщин, совершенствование методов управления, повышение прозрачности и верховенства закона».

              Член Общественной палаты, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев тоже не исключает, что на курсах Thomson Reuters начнется целенаправленная подготовка людей, которых можно будет использовать затем для воздействия на общественное мнение стран СНГ «выгодным для западных стран или США образом»

              Весь остальной мир еще недавно наблюдал ужасную ситуацию, в которой оказались системы здравоохранения в США и странах Евросоюза в разгар пандемии, напомнил эксперт.

              «Этот факт крайне негативно повлиял на репутацию стран Запада, в том числе и в глазах жителей постсоветских республик. Возможно, создание такой журналисткой школы, – это попытка Запада подготовить ресурсы для искажения информации о происходившем у них во время пандемии, попытка скорректировать таким образом информационные потоки в прессе стран СНГ, смягчить удар по репутации Запада», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД Григорьев.


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