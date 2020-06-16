Ефремов не стал обжаловать домашний арест

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником ДТП в центре Москвы, не стал обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Мы не стали обжаловать, так как Ефремов восстанавливается после травм, полученных в ДТП», – цитирует ТАСС защитника.

При этом Пашаев не уточнил подробности.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет

