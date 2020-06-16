Ученые: Птицы видят недоступные человеческому глазу цвета

Птицы, рептилии, амфибии и рыбы могут видеть цвета, которые человек даже не может себе представить, говорят исследователи Принстонского университета, чьи эксперименты с дикими колибри показали, что они воспринимают пять так называемых неспектральных цветов.

Почти все цвета, которые воспринимает человеческий глаз, соответствуют одной длине волны. Такие цвета называются спектральными, поскольку они являются частью видимого спектра, варьируясь от красного и желтого до синего и фиолетового, пишет New Scientist.

За восприятие цвета в человеческом глазу отвечают колбочки, которые делятся на три типа и распознают красный, зеленый и синий свет. В то же время человек может различать не только чистые, но и смешанные, неспектральные оттенки, например, пурпурный. При его восприятии активируются колбочки, связанные с красным и синим, но не зеленым цветами.

По словам ученых, у птиц, рептилий, амфибий и рыб в глазах есть дополнительные колбочки, чувствительные к ультрафиолетовому свету. Это означает, что они могут видеть пять неспектральных цветов.

Для проверки этой теории ученые Принстонского университета установили для диких колибри кормушки с обычной и подслащенной водой и выяснили, что птицы предпочитают воду с сахаром. После этого специалисты переместили кормушки так, чтобы колибри могли различить их только по цветам и установили рядом с каждой ультрафиолетовые излучатели. Результаты показали, что колибри могут воспринимать пять неспектральных цветов: пурпурный, ультрафиолетовый + зеленый, ультрафиолетовый + красный, ультрафиолетовый + желтый и ультрафиолетовый + пурпурный. Так, птицы без труда различали ультрафиолет + зеленый от чистого ультрафиолета или чистого зеленого.

Ученые предполагают, что большинство позвоночных животных, вероятно, также могут воспринимать эти неспектральные цвета, потому что у большинства из них, в отличие от млекопитающих, в глазах четыре колбочки.