Трамп назвал ВОЗ разочарованием, катастрофой и марионеткой Китая

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не собирается пересматривать решение о выходе США из состава Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, ВОЗ стала «разочарованием для всего мира». Он заявил, что долгие годы США «платили намного больше, чем кто-либо еще», а ВОЗ была «марионеткой Китая», передает ТАСС.

Поэтому Трамп «не пересматривает» решение о выходе. Он заявил, что может передумать, если ВОЗ «наведет у себя порядок». Трамп «не уверен», что сейчас организация способна сделать это, «возможно, к сожалению, лишь через годы они смогут».

Как заявил президент США, деятельность ВОЗ была «катастрофой».

В конце мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ.

15 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что Соединенные Штаты несмотря на критику Всемирной организации здравоохранения и истекающий срок ультиматума остаются в ее составе.

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