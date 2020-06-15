США не стали выходить из ВОЗ

Соединенные Штаты несмотря на критику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и истекающий срок ультиматума остаются в ее составе, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Соединенные Штаты все еще являются государством – членом Всемирной организации здравоохранения», – передает его слова ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, покинули США организацию с учетом истекающего на этой неделе 30-дневнего срока исполнения требований Вашингтона.

В конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ.

В Белом доме называли ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».

В ВОЗ предупредили о последствиях отмены финансирования со стороны США.