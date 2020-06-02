ВОЗ предупредила о последствиях отмены финансирования со стороны США

Отмена финансирования со стороны США повлечет значительное сокращение операций и взаимодействия между странами-участницами, сообщила глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) PAHO/WHO Карисса Этьен.

«Долгое время США были крупнейшим финансовым донором PAHO/WHO и важным партнером. В настоящий момент 60% нашего бюджета поступают из США. В случае отмены финансирования со стороны Соединенных Штатов значительно сократится техническое взаимодействие между странами-участницами», – передает РИА «Новости» слова Этьен со ссылкой на сообщение PAHO.

Напомним, Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. К слову, советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».

Москва, в свою очередь, обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.

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