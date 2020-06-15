Эксперт: Навальный опять может уйти от уголовной ответственности

Навальному и на этот раз вероятно удастся уйти от ответственности, поскольку следователи выбрали не совсем удачную статью Уголовного кодекса для обвинения, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ Олег Матвейчев. Так он прокомментировал возбуждение уголовного дела по статье о клевете за оскорбление ветерана Игната Артеменко.

«Клевета обычно трактуется как обвинение в адрес другого человека в уголовном преступлении, а в данном случае Навальный может оправдаться тем, что в уголовном преступлении он дедушку не обвинял. И вообще: говорил не про этого дедушку конкретно, а про всех остальных», – считает профессор ВШЭ Олег Матвейчев. Не исключено, по его мнению, что Навальный использует и другой аргумент для защиты: что он допустил просто оценочные суждения о людях, которые «просто снимались в рекламе».

По мнению эксперта, для привлечения Навального к уголовной ответственности следует найти более «жесткие» статьи УК, с другими основаниями. «Уголовное дело можно было возбуждать за «разжигание розни», либо по статье «хулиганство», либо по факту оскорбления общественной морали. А данная статья и формулировка для этого не подходят», – заключил эксперт.

Московские следователи возбудили дело в отношении блогера Алексея Навального по статье «клевета» за оскорбление ветерана Игната Артеменко. «Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении А.А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении)», – говорится на сайте СКР.

Отмечается, что 2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах комментарий, в котором назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике также снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия.

Внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Ему поставили диагноз «стенокардия» – у ветерана произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Ранее сообщалось, что петицию с требованием привлечь к ответственности блогера Алексея Навального за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Член Центрального штаба ОНФ, глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального о ветеране Игнате Артеменко.

«Сравнение его (Артеменко) с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального присутствует ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ», – заявил Моисеев.

В ОП также призвали СК проверить оскорбление Навальным ветерана, а юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК оценить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Навальный мог обойти тему ветеранов, однако «вышел за рамки приличия и покусился на святое», а адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде.

На прошлой неделе у штабов Навального в регионах состоялись одиночные пикеты. Участники пикетов призвали Навального и его сторонников извиниться перед ветераном. «Оскорбление ветерана – оскорбление нашей истории, оскорбление каждого из нас. Скажем «нет» осквернителям нашей истории, скажем «нет» тем, кто оправдывает нацизм и унижает наших ветеранов. У штаба Навального в Ижевске и по всей нашей Родине скажем «нет» Навальному», – написал один из пикетчиков у себя на странице в соцсети.