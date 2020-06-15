Песков не исключил присутствия украинских политиков на параде Победы в Москве

Украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, можно ли ожидать на параде Победы в Москве украинских политиков, включая председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Песков ответил положительно, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что если кто-то захочет поприсутствовать на этом чрезвычайно важном с точки зрения и символизма, и текущего момента, и важном для всего мира мероприятии, таком мемориальном, то они это сделают», – ответил Песков.

По его мнению, 75 летие Победы – это в том числе и та дата, которая «объединяет наши народы».

Ранее Песков сообщил, что Россия получила подтверждения визита на парад Победы от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии. При этом он отметил, что ряд лидеров получили приглашение, Россия ожидает от них подтверждение «со дня на день».

Также Песков заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не получил приглашения на парад Победы, поскольку Украина де-факто не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желания разделить радость праздника.