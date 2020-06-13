Авиабазу с американскими военными в Ираке обстреляли ракетами

На авиабазу в Ираке, где расположены силы коалиции во главе с США, упал реактивный снаряд, сообщают СМИ.

«Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США», – сообщил телеканал «Аль-Арабия», передает РИА «Новости».

О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

С начала 2020 года район американского посольства в Багдаде неоднократно подвергался ракетному обстрелу. В конце января при обстреле посольства США в столице Ирака пострадали несколько человек, после чего проводилась эвакуация людей с территории дипломатической миссии.

После очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада в МИД России заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос по выводу контингента США из Ирака.